Помогите только не как в тот раз просто ответ,а лайка(спасибо) заслуживает полное ??ешение. номер 5

Математика

Помогите только не как в тот раз просто ответ,а лайка(спасибо) заслуживает полное ??ешение. номер 5

Автор: Гость