Помогите только не как в тот раз просто ответ,а лайка(спасибо) заслуживает полное ??ешение. номер 5

Математика
Помогите только не как в тот раз просто ответ,а лайка(спасибо) заслуживает полное ??ешение. номер 5
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