Напишыте,3 предложения с старославянскими словами. Заранее спасибо!
Русский язык
Напишыте,3 предложения с старославянскими словами. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Егда ты успел сделать домашнее задание? Егда - когда. Платье у неё было удивительно красиво,из коприно. Коприно - шёлк. Тща мы торопились на урок,его отменили. Тща - напрасно.
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