В двух мешках было поровну муки. Из первого мешка во второй пересыпали 8 кг. На сколько кг муки стало больше во втором мешке?
Математика
В двух мешках было поровну муки. Из первого мешка во второй пересыпали 8 кг. На сколько кг муки стало больше во втором мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 . поскольку было поровну и из первого высыпали 8 то во втором стало 16 поскольку 8+8=16
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