В двух мешках было поровну муки. Из первого мешка во второй пересыпали 8 кг. На сколько кг муки стало больше во втором мешке?

Математика

В двух мешках было поровну муки. Из первого мешка во второй пересыпали 8 кг. На сколько кг муки стало больше во втором мешке?

Автор: Гость