По какому признаку сгруппированы прилагательные? Запиши, называя каждую группу. 1. Синий, осенний, домашний, древний, прыгучий, субботний. 2. Чёрный, классный, рассветный, резной, храбрый.
Русский язык
По какому признаку сгруппированы прилагательные? Запиши, называя каждую группу. 1. Синий, осенний, домашний, древний, прыгучий, субботний. 2. Чёрный, классный, рассветный, резной, храбрый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа - это слова с основой на мягкий согласный звук . 2 группа - это слова с основой на твёрдый согласный звук.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Все бы ничего но вот герцогиня герцогиня! она придёт в ярость если я опоздаю. она и??енно туда и придёт! какое слова делает последнююфразу кролика ...