По какому признаку сгруппированы прилагательные? Запиши, называя каждую группу. 1. Синий, осенний, домашний, древний, прыгучий, субботний. 2. Чёрный, классный, рассветный, резной, храбрый.

Русский язык
По какому признаку сгруппированы прилагательные? Запиши, называя каждую группу. 1. Синий, осенний, домашний, древний, прыгучий, субботний. 2. Чёрный, классный, рассветный, резной, храбрый.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа - это слова с основой на мягкий согласный звук . 2 группа - это слова с основой на твёрдый согласный звук.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 200675×64566+555555-1÷22=?
Ответить
Алгебра
Помогите решить .....распишите подробно
Ответить
Математика
Перетяни цифры в пустые квадраты чтобы каждой букве соответствовало своя цифра
Ответить
Русский язык
Все бы ничего но вот герцогиня герцогиня! она придёт в ярость если я опоздаю. она и??енно туда и придёт! какое слова делает последнююфразу кролика ...
Ответить
Русский язык
Запиши глаголы которые имеют близкое значение парами. определи вид каждого глаго??а. Образец: лететь (н.в.) - полететь (с.в.) отдать дарить зак...
Ответить