Помогите пожалуйста решить задачку на вероятность,отдаю все баллы В шахматном т??рнире участвуют 16 человек. Какова вероятность выиграть у всех участников турнира, если между любыми двумя участниками должна быть сыграна одна п...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачку на вероятность,отдаю все баллы В шахматном т??рнире участвуют 16 человек. Какова вероятность выиграть у всех участников турнира, если между любыми двумя участниками должна быть сыграна одна партия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. Каждая партия играется двумя участниками из 16 и отличается от других только составом пар участников, т.е. представляет собой сочетания из 16 элементов по 2. Их число равно 120
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