На горе стоит высокая сосна проверочная слова горе,сосна. река,стволы,гроза.
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На горе стоит высокая сосна проверочная слова горе,сосна. река,стволы,гроза.
Ответ(ы) на вопрос:
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Стволы-ствол, гроза-грОзы, река-рЕки, сосна-сОсны, гора-гОры ( большая буква это ударение)
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