Скорость автобуса c км/ч, а скорость грузовика d км/ч. На сколько большее расстояние пройдёт автобус за 6 ч, чем грузовик за 4ч!

Математика

Скорость автобуса c км/ч, а скорость грузовика d км/ч. На сколько большее расстояние пройдёт автобус за 6 ч, чем грузовик за 4ч!

Автор: Гость