Скорость автобуса c км/ч, а скорость грузовика d км/ч. На сколько большее расстояние пройдёт автобус за 6 ч, чем грузовик за 4ч!
Математика
Скорость автобуса c км/ч, а скорость грузовика d км/ч. На сколько большее расстояние пройдёт автобус за 6 ч, чем грузовик за 4ч!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот на столько: 6c - 4d
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркните буквы,обозначающие глухие согласные звуки.Стучат, бренчат,ходят весь век, а не человек.Шли плотники без топора,срубили избу без угла.
Математика
Геометрия