Скорость автобуса c км/ч, а скорость грузовика d км/ч. На сколько большее расстояние пройдёт автобус за 6 ч, чем грузовик за 4ч!

Математика
Скорость автобуса c км/ч, а скорость грузовика d км/ч. На сколько большее расстояние пройдёт автобус за 6 ч, чем грузовик за 4ч!
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Гость:
Вот на столько: 6c - 4d
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