Write a few sentences about how much food and drink in your fridge.
Английский язык
Write a few sentences about how much food and drink in your fridge.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In our fridge are:Milk,the dozen of eggs,some fruits,the banch of banana,some apples,meat and others
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