Write a few sentences about how much food and drink in your fridge.

Английский язык
Write a few sentences about how much food and drink in your fridge.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In our fridge are:Milk,the dozen of eggs,some fruits,the banch of banana,some apples,meat and others
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите НОК чисел:1)120;300;100 2) 480;216;144 3)105;350;140 4)280;140;224. Помогите!
Ответить
Русский язык
Дары осени - где зависимое, где главное слова? Его успех - где зависимое, где главно?? слова?
Ответить
Математика
В магазине за 2 дня продали 15 одинаковых ящиков печенья. В первый день продпли 49 кг печенья, а во второй-56 кг. Сколько ящиков печенья продали в ...
Ответить
Математика
Выразите 12 центнеров в килограммах
Ответить
История
Помогите придумать вопросы и ответы по Истории россии 7 класс Пчелов По порагроф?? 17
Ответить