Дары осени - где зависимое, где главное слова? Его успех - где зависимое, где главно?? слова?
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Дары осени - где зависимое, где главное слова? Его успех - где зависимое, где главно?? слова?
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Дары главное, а осени зависимое Успех главное,а его зависимое
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