Перетяни цифры в пустые квадраты чтобы каждой букве соответствовало своя цифра
Математика
Перетяни цифры в пустые квадраты чтобы каждой букве соответствовало своя цифра
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Гость:
Получается 198 под буквой А-1 Б-9 И В-8
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