Александр из Москвы(2 часовой пояс) хочет поздравить Владимира,находящегося в ирк??тске(7 часовой пояс),с наступлением нвого года ровно в полночь по времени иркутска .опеределите во сколько часов по московскому времени должен п...

География

Александр из Москвы(2 часовой пояс) хочет поздравить Владимира,находящегося в ирк??тске(7 часовой пояс),с наступлением нвого года ровно в полночь по времени иркутска .опеределите во сколько часов по московскому времени должен позвонить Александр

Автор: Гость