Александр из Москвы(2 часовой пояс) хочет поздравить Владимира,находящегося в ирк??тске(7 часовой пояс),с наступлением нвого года ровно в полночь по времени иркутска .опеределите во сколько часов по московскому времени должен п...

География
Александр из Москвы(2 часовой пояс) хочет поздравить Владимира,находящегося в ирк??тске(7 часовой пояс),с наступлением нвого года ровно в полночь по времени иркутска .опеределите во сколько часов по московскому времени должен позвонить Александр
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Автор: Гость
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Гость:
В 17 часов по Московскому времени в Иркутске 24 часа
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