В чём заключается гуманизм в поэме "Мёртвые души" Н.В.Гоголя?

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Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" является социально-психологическим. В нем автор ставит важные социальные вопросы, волновавшие людей того времени. Своеобразие этого романа Достоевского содержится в том, что в нем показана психология современного автору человека, пытающегося найти решение насущных социальных проблем. Достоевский сообща с тем не дает готовых ответов на поставленные вопросы, но заставляет читателя напрячься над ними. Центральное место в романе занимает бедный студент Раскольников, совершивший убийство. Что его привело к этому страшнейшему преступлению? Ответ на тот самый вопрос Достоевский пытается найти путем тщательного анализа психологии этого человека. Кто такой Раскольников? В чем он был прав и в чем заблуждался? Преступление Раскольникова явилось реакцией на условия русской реальности того времени. Петербург показан в романе как непотребный град, где царят нищета и разврат, где на каждом углу распивочные. Это мир униженных и оскорбленных. Не удивительно, что в таких условиях рождается преступление. Раскольников так говорил Соне о своей "конуре": "А знаешь ли, что невысокие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят!" Раскольников понимает, что такую жизнь нельзя назвать нормальной. Он хочет понять, каким образом можно выйти из социального дна, как стать "властелином" над "дрожащей тварью", над "толпой". Раскольников не хочет относить себя к тем, кто не способен изменить свою жизнь, и поэтому, задаваясь вопросом "вошь ли я, как все, или человек", он решает проверить себя на деле. Я считаю, что, осуждая людей беспомощных, не решающихся изменить свою жизнь, герой романа был прав. Его правда и в том, что он сам пытался найти путь, который приведет к изменениям к лучшему. И Раскольников нашел его. Он считает, что тот самый путь — преступление. Почему же аккурат преступление, тем более убийство? В Раскольникове зреет индивидуалистический бунт, явившийся следствием его теории сверхчеловека. Согласно этой теории, все люди разделяются на "обыкновенных" и "необыкновенных", по словам Раскольникова, "...на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант высказать в среде своей новое слово". По убеждению главного героя, чтобы принести человечеству пользу, "необыкновенные" люди имеют право "перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том случае, если воплощение в жизнь... идеи того потребует". Раскольников считал, что эти люди "должны, по природе своей, быть непременно преступниками". Тем самым он оправдывал преступление, если оно было совершено ради какой-либо благородной цели. На основе этой теории у главного героя романа стал зарождаться и проект преступления. Раскольников задавался вопросами: "Осмелюсь ли я преступить или не смогу! Тварь ли я дрожащая или право имею..." И он решается на преступление. Он позволяет себе убить "глупую, бессмысленную, ничтожную, злую, больную... старушку", взять ее денежки и загладить это "крохотное преступленьице тысячами добрых дел". Раскольников — убийца по теории. В своем преступлении он был сильно не прав. Прежде всего ложной была сама теория этого человека. Но, по моему мнению, самым главным, в чем заблуждался Раскольников, было то, что, уже совершив убийство, он не считал его преступлением, он оправдывал себя и не испытывал чувства вины. Признаваясь Соне Мармеладовой, он говорит: "Я ведь только вошь убил, бесполезную, гадкую, зловредную". А после он добавляет: "Старушонку эту черт убил, а не я". Раскольников говорит так потому, что не старушонка его тревожит, не Лизавета, про которую он вспоминал только пару раз, — его тревожит то, что он "себя убил". Само же преступление он продолжает рассматривать как нечто незначительное, называет его "просто неловкостью". И об этом свидетельствуют слова Раскольникова, обращенные к сестре: "И все-таки вашим взглядом не стану смотреть: если бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь в капкан!" Совершив преступление, Раскольников противопоставил себя окружающим. И, я думаю, он был прав в том, что признался в убийстве. Иного выхода у него не было, и он чувствовал это. В своем романе "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевский осуждает и наказывает теорию сверхчеловека, одновременно разоблачая и идеи Раскольникова, и условия русской реальности, вызвавшие эти идеи к жизни.