Алёна в 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше брата Васи. Сколько лет Алёне, если Вася моложе мамы на 42 года?

Математика
Алёна в 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше брата Васи. Сколько лет Алёне, если Вася моложе мамы на 42 года?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5•3=15(лет) 2)42-15=27(лет) Ответ:Алене 27лет.
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