Алёна в 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше брата Васи. Сколько лет Алёне, если Вася моложе мамы на 42 года?

Математика

Алёна в 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше брата Васи. Сколько лет Алёне, если Вася моложе мамы на 42 года?

Автор: Гость