Аленький цветочек Почему именно младшая дочь смогла помочь принцу избавиться от колдовства?

Литература
Аленький цветочек Почему именно младшая дочь смогла помочь принцу избавиться от колдовства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Младшая дочка была самая искренняя и у нее было доброе сердце и только она из всех дочерей смогла увидеть каким и вправду было чудовище, и она полюбила его за его доброе сердце
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