Алёша был в тире. 5/9 всех его выстрелов были точными, а 20 раз он промахнулся. Сколько всего выстрелов сделал Алёша и сколько раз промахнулся))) Очень срочно)

Математика

Алёша был в тире. 5/9 всех его выстрелов были точными, а 20 раз он промахнулся. Сколько всего выстрелов сделал Алёша и сколько раз промахнулся))) Очень срочно)

Автор: Гость