Алёша был в тире. 5/9 всех его выстрелов были точными, а 20 раз он промахнулся. Сколько всего выстрелов сделал Алёша и сколько раз промахнулся))) Очень срочно)
Математика
Алёша был в тире. 5/9 всех его выстрелов были точными, а 20 раз он промахнулся. Сколько всего выстрелов сделал Алёша и сколько раз промахнулся))) Очень срочно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-5=4 промахнулся(это части) 20/4*5=25 попал 25+20=35 всего
Гость:
20* 9:5=36 отв: 36 выстрелов из него 20 промохов
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