Численность населения России на 1990 год составила 285 млн чел. Из них русских 200 млн. С тех пор численность русского населения сокращается со средней скоростью 1,5% в год. Численность нерусских же растёт со средней скоростью ...
Математика
Численность населения России на 1990 год составила 285 млн чел. Из них русских 200 млн. С тех пор численность русского населения сокращается со средней скоростью 1,5% в год. Численность нерусских же растёт со средней скоростью 1% в год. Определить, в каком году русские станут в России меньшинством.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через тридцать лет. Русских в год убывает по 3 миллиона. А численность не русских возрастает на 0,85 млн в год Через тридцать лет русских станет 200-3*30=200-90=110 млн А не русских 85 + 0,85*30=85 + 25,5 = 110,5 млн
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