Численность населения России на 1990 год составила 285 млн чел. Из них русских 200 млн. С тех пор численность русского населения сокращается со средней скоростью 1,5% в год. Численность нерусских же растёт со средней скоростью ...

Математика

Численность населения России на 1990 год составила 285 млн чел. Из них русских 200 млн. С тех пор численность русского населения сокращается со средней скоростью 1,5% в год. Численность нерусских же растёт со средней скоростью 1% в год. Определить, в каком году русские станут в России меньшинством.

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