Алеша,Витя,и Петя гуляли во дворе.Один из троих мальчиков разбил окно.Когда их спр??сили,кто же это сделал, они ответили:Алеша:Витя разбил окно,Витя:Алеша,Петя:не я разбил окно.Кто разбил окно если известно что все три мальчика...

Математика
Алеша,Витя,и Петя гуляли во дворе.Один из троих мальчиков разбил окно.Когда их спр??сили,кто же это сделал, они ответили:Алеша:Витя разбил окно,Витя:Алеша,Петя:не я разбил окно.Кто разбил окно если известно что все три мальчика говорят неправду?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если все они говорят не правду , то большая вероятность , что это Петя.
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