Алеша,Витя,и Петя гуляли во дворе.Один из троих мальчиков разбил окно.Когда их спр??сили,кто же это сделал, они ответили:Алеша:Витя разбил окно,Витя:Алеша,Петя:не я разбил окно.Кто разбил окно если известно что все три мальчика...

Математика

Алеша,Витя,и Петя гуляли во дворе.Один из троих мальчиков разбил окно.Когда их спр??сили,кто же это сделал, они ответили:Алеша:Витя разбил окно,Витя:Алеша,Петя:не я разбил окно.Кто разбил окно если известно что все три мальчика говорят неправду?

Автор: Гость