БИОГРАФИЯ ЛЕРМОНТОВА ПО ДАТАМ

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Михаил Юрьевич Лермонтов (родился 3 (15) октября 1814, Москва — умер 15 (27) июля 1841, Пятигорск) — русский поэт, прозаик, драматург, художник, офицер. Гениальный русский поэт, Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве. Считается, что род Лермонтовых ведет свое начало от выходца из Шотландии Георга Лермонта, но есть и другие версии, например, что семья состояла в родстве с испанским герцогом Лерма. Отец поэта, Юрий Петрович Лермонтов, был бедным капитаном в отставке, мать, Мария Михайловна Арсеньева, происходила из родовитой и гордой семьи. Родители были счастливы в браке, но трагедия ворвалась незвано - в 1817 году Мария Михайловна умерла. Маленького Михаила забрала к себе бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. Распри между ней и Юрием Петровичем заставили последнего покинуть сына и уехать в свое поместье. Арсеньева же переехала вместе с внуком в свое имение "Тарханы", Пензенской губернии. Там поэт провел свое детство. Десятилетним мальчиком он впервые попал на Кавказ, где испытал сразу две влюбленности, одну - в девочку 9ти лет, другую - в горы Кавказа, могучие и величественные. С тех пор он считал Кавказ своей второй, поэтической родиной. С 1828 по 1830 год Лермонтов учится в Московском университетском Благородном пансионе, где он расширил свои познания в литературе, ближе познакомился с произведениями Пушкина, Шиллера. Осенью 1830 года Лермонтов поступает в Московский университет на "нравственно-политическое отделение", где учился в течение двух лет. Юноша не смог сдать публичных экзаменов, так как профессора, помня его дерзкий характер и неприязненное отношение к ним, "срезали" его. Оставаться на второй год Лермонтов не захотел и вместе с бабушкой они переехали в Петербург. Не попав в Петербургский университет, Лермонтов, по совету друга, поступает в школу гвардейских юнкеров и подпрапорщиков. Почти в одно время с ним в эту школу поступил и его будущий убийца - Н.С.Мартынов. В школе Лермонтов также пробыл два года, окунувшись в бурную студенческую жизнь с головой. По окончании школы Лермонтов, молодой корнет лейб-гвардии, поселяется со своим другом А.А.Столыпиным в Царском селе, где ведет разгульный образ жизни, являясь душой общества молодежи и грозой для женских сердец. После написания стихотворения "На смерть поэта", которые было расценено как призывающее к революции, в 1837 году Лермонтов переведен в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе. 11 октября, благодаря связям бабушки, Лермонтов был переведен в лейб-гвардии Гродненский полк, располагавшийся в Новгороде и был вынужден покинуть Кавказ. Январь и половину февраля 1839 года поэт провел в Петербурге, после чего вернулся в полк из которого, через два месяца был переведен в свой прежний гусарский полк. Вместе с этим Лермонтов возвращается в свет, снова играет там значительную роль, но очень скоро начинает тяготиться такой жизнью и простится, то в отпуск, то снова на Кавказ. 16 января 1840 года на балу графини Лаваль произошло столкновение Лермонтова с сыном французского посланника, повлекшее за собой дуэль. Дуэль окончилась благополучно, но поэт был арестован и переведен в Тенгинский пехотный полк на Кавказе. Там, в походах на Малую и Большую Чечни он обратил на себя внимание начальства и был представлен к награде золотою саблею с надписью: "за храбрость". В январе 1841 года Лермонтов получает отпуск и возвращается в Петербург. По окончании отпуска и небольшой отсрочки, выпрошенной для Лермонтова друзьями, он снова отправляется на Кавказ и останавливается в Пятигорске. Время здесь проходило в веселых развлечениях и общении с молодежью, среди которой блистала Эмилия Александровна Верзилина, прозванная "розой Кавказа". В этой же компании находился отставной майор Мартынов, любивший пооригинальничать и порисоваться, за что был часто осмеиваем Лермонтовым. Завершением подобных отношений стала бурная ссора и дуэль. Дуэль состоялась и 15 июля, около 5 часов вечера, между горами Машук и Бештау, Лермонтов был убит. Весною 1842 года прах поэта был перевезен из Пятигорска в Тарханы. В 1899 году был открыт памятник Лермонтову в Пятигорске, воздвигнутый по всероссийской подписке. Источник: http://www.aphorisme.ru/about-authors/lermontov/?q=962