Алгебра 7 класс контрольная работа ) задание : Найдите угол 1, угол 2, угол 3, угол 4, если угол 2 в три раза больше угла 3.

Гость: Гость:

Схема углов при параллелограмме 2 3 1 4 Решение: Сумма всех углов четырёх угольника = 360° Сумма углов по одной стороне = 180° ∠ 3 = 1 часть; ∠2 = 3 части 1 + 3 = 4(части) приходится на 180° 180 : 4 = 45° - это ∠3 = ∠1 45 * 3 = 135° - это ∠2 = ∠ 4 -------------------------------------------------- При другой схеме четырёхугольника: 2 3 (прямоугольная трапеция) 1 4 Решение: ∠ 2 = 90°, тогда ∠3 = 90 : 3= 30° Угол 1 = 90 градусов Угол 4 = 360 - 90 - 90 - 30 = 150 (градусов) ----------------------------------------- Выбор решения зависит от формы геометрической фигуры.