Время Во время экскурсии дорога из школы в парк и обратно заняла 20 минут а в самом ??арке дети провели 40 минут Сколько всего времени ушло на эту экскурсию.Для проверки ответа составь и реши задачу .

Математика
Время Во время экскурсии дорога из школы в парк и обратно заняла 20 минут а в самом ??арке дети провели 40 минут Сколько всего времени ушло на эту экскурсию.Для проверки ответа составь и реши задачу .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+40=60(мин) 60МИН =1 Час ответ 60мин
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