Время Во время экскурсии дорога из школы в парк и обратно заняла 20 минут а в самом ??арке дети провели 40 минут Сколько всего времени ушло на эту экскурсию.Для проверки ответа составь и реши задачу .
Математика
Время Во время экскурсии дорога из школы в парк и обратно заняла 20 минут а в самом ??арке дети провели 40 минут Сколько всего времени ушло на эту экскурсию.Для проверки ответа составь и реши задачу .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+40=60(мин) 60МИН =1 Час ответ 60мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Русский язык