Время Во время экскурсии дорога из школы в парк и обратно заняла 20 минут а в самом ??арке дети провели 40 минут Сколько всего времени ушло на эту экскурсию.Для проверки ответа составь и реши задачу .

Математика

Время Во время экскурсии дорога из школы в парк и обратно заняла 20 минут а в самом ??арке дети провели 40 минут Сколько всего времени ушло на эту экскурсию.Для проверки ответа составь и реши задачу .

Автор: Гость