Алгебра, комплексное число 1. Вычислить (3+i)^2-(2-4i), подробно пожалуйста :( 2. Найти а??гумент комплексных чисел z1, z2, если z1=3+i, z2=5-2i

Алгебра
Алгебра, комплексное число 1. Вычислить (3+i)^2-(2-4i), подробно пожалуйста :( 2. Найти а??гумент комплексных чисел z1, z2, если z1=3+i, z2=5-2i
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Ответ(ы):
Гость:
(3+i)^2-(2-4i)=9+3i-1-2+4i=6+7i
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