Алгебра, комплексное число 1. Вычислить (3+i)^2-(2-4i), подробно пожалуйста :( 2. Найти а??гумент комплексных чисел z1, z2, если z1=3+i, z2=5-2i
Алгебра
Алгебра, комплексное число 1. Вычислить (3+i)^2-(2-4i), подробно пожалуйста :( 2. Найти а??гумент комплексных чисел z1, z2, если z1=3+i, z2=5-2i
Ответ(ы):
Гость:
(3+i)^2-(2-4i)=9+3i-1-2+4i=6+7i
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
Английский язык
Помогите! Перепешите предложения и вставьте артикль,где это необходимо. 1. There is ________park in_____town 2.There is_______house behind___...
Русский язык
Английский язык