Алгебра.Нужны помощь! Если не трудно, решите на листочке

Алгебра
Алгебра.Нужны помощь! Если не трудно, решите на листочке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11(х-2)=11*2 11х-22=22 11х=22+22 11х=44 Х=4 2)-7(х+6)=7*(-6) -7х-42=-42 -7х=-42+42 -7х=0 х=0 3) 5(х+6)=10*8 5х+30=80 5х=80-30 5х=50 Х=10 4)-2(x+9)=6*(-3) -2x+7=-28 -2x=-18-7 -2x=-25 x= 12,5
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