Синтаксический разбор предложения проходит ночь и постепенно оживает сила души

Русский язык
Синтаксический разбор предложения проходит ночь и постепенно оживает сила души
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проходит-сказуемое-глагол ночь-подлежащее-существительное и-в кружок обводим-союз постепенно-обстоятельство-наречие оживает-сказуемое-глагол сила-подлежащее-существительное души-дополнение-существительное(чего) предложение-повествовательное,невосклицательное,сложное(состоит из двух грамматических основ),двусоставное(есть и подлежащее и сказуемое),распрастраненное,полное
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