360см скольки равен метрам?

Математика
360см скольки равен метрам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360см=3 метра 60 сантиметров
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