Характеристика саши и мити из романа дубровский

Гость: Гость:

Сын Троекурова - Саша – « шалун лет девяти », любимец Кирилы Петровича. Для него и нанят был учитель - француз. Маша знала привязанность к ней Саши и обрадовалась ему. Саша готов вопреки строгому запрету отца помочь сестре. « велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас всё сделаю ». Саша проворен : « пустился бежать во весь дух », « быстрее белки »; увёртлив, не труслив : он борется с незнакомым мальчишкой, хотя тот старше и сильнее. Саша чувствует свою защищённость, он – хозяин, его должны слушаться, он кричит рыжему мальчишке, почти повторяя интонации отца : « Оставь это кольцо, рыжий заяц, или я проучу тебя по - свойски !» Предательство … Саша уверен в себе, даже самоуверен и не очень - то смышлён, поэтому он забывает, что надо хранить тайну, и поднимает шум, зовёт на помощь, а потом проговаривается отцу про кольцо. Угрозы Кирилы Петровича действуют на Сашу – он боится розог, постепенно уступает и, наконец, выдаёт Машу. Тон его в объяснении с отцом становится виноватым, просительным ; он сбивается, путается, смущается. Главным для него остаётся то, что он подрался с чужим мальчишкой и что надо отобрать у него кольцо. Он забывает о Маше и не думает о том, что предал её. Его больше беспокоят собственные шаровары, « разорванные и замаранные зеленью ». Дворовый мальчик Дубровского. Второй мальчик двумя годами старше Саши, оборванный, рыжий и косой, « довольно слабой наружности », выполняет поручение Дубровского. Он поспешил – не выждал, пока у дуба никого не будет, и пришлось защищаться. Митя не говорит много, он действует : ударил кулаком по лицу Сашу, стараясь от него освободиться, поборол Сашу, и если бы не садовник, сумел бы убежать. Митя держит язык за зубами, говорит только то, что безопасно. На вопрос Троекурова назвался « дворовым человеком господ Дубровских ». В этом был определённый вызов – ведь все крепостные Дубровских официально перешли во владение Троекурова. Митя напускает на себя равнодушный вид, безразлично врёт : « Малину крал », прикидывается дурачком. Он не реагирует на посулы Троекурова, на его угрозы. Митя - оборванный, рыжий и косой, « довольно слабой наружности », выполняет поручение Дубровского. Он поспешил – не выждал, пока у дуба никого не будет, и пришлось защищаться. Митя не говорит много, он действует : ударил кулаком по лицу Сашу, стараясь от него освободиться, поборол Сашу, и если бы не садовник, сумел бы убежать. Митя держит язык за зубами, говорит только то, что безопасно. На вопрос Троекурова назвался « дворовым человеком господ Дубровских ». В этом был определённый вызов – ведь все крепостные Дубровских официально перешли во владение Троекурова. Митя напускает на себя равнодушный вид, безразлично врёт : « Малину крал », прикидывается дурачком. Он не реагирует на посулы Троекурова, на его угрозы.