Скласти 5 речень про птахів . діалог
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Скласти 5 речень про птахів . діалог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привит зозуля! Привіт шпак! А знаеш зозуля, що ти вже давно не була в мене в гостях. Хочеш пити до мене? Так звичайно!
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