Как жил и развлекаются богатый барин Траекуров из романа дубровский
Литература
Как жил и развлекаются богатый барин Траекуров из романа дубровский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любил вести разгульный образ жизни, поэтому устраивал вечера с бурным весельем. В его доме постоянно был посторонний народ. любил выпить, а от постоянных гуляний страдал обжорством. Любил охоту, а поэтому имел большую псарню (500 гончих и борзых). Относился к своим псам лучше чем к крестьянам. Любил злые шутки. У него были медведи, поэтому незнающего человека мок втолкнуть в помещение к медведям и запирал двери. Бывало, что он сжигал целые деревни
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