Как жил и развлекаются богатый барин Траекуров из романа дубровский

Гость: Гость:

Любил вести разгульный образ жизни, поэтому устраивал вечера с бурным весельем. В его доме постоянно был посторонний народ. любил выпить, а от постоянных гуляний страдал обжорством. Любил охоту, а поэтому имел большую псарню (500 гончих и борзых). Относился к своим псам лучше чем к крестьянам. Любил злые шутки. У него были медведи, поэтому незнающего человека мок втолкнуть в помещение к медведям и запирал двери. Бывало, что он сжигал целые деревни