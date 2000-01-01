Алгоритм квадратного неравинства

Гость: Гость:

9x(x+5)<7x^2+37x+42 9x^2+45x-7x^2-37x-42<0 2x^2+8x-42<0 Найдем нули функции. Для этого решим уравнение: 2x^2+8x-42=0 |:2 x^2+4x-21=0 D=4^2-4*(-21)=100 x1=(-4-10)/2=-7 x2=(-4+10)/2=3 Запишем неравенство так: (x+7)(x-3)<0 Отметим на числовой прямой найденные точки(корни уравнения): ______+______(-7)______-_______(3)_____+_______ Ответ: x принадлежит (-7;3)