Аліні потрібно заплатити за покупку 19 грн .Вона має банкноти тільки по 2 грн,а прод??вець-тільки по 5грн.Чи зможеАліна розрахуватися за покупку?Як саме??

Математика

Аліні потрібно заплатити за покупку 19 грн .Вона має банкноти тільки по 2 грн,а прод??вець-тільки по 5грн.Чи зможеАліна розрахуватися за покупку?Як саме??

Автор: Гость