Аліні потрібно заплатити за покупку 19 грн .Вона має банкноти тільки по 2 грн,а прод??вець-тільки по 5грн.Чи зможеАліна розрахуватися за покупку?Як саме??
Математика
Аліні потрібно заплатити за покупку 19 грн .Вона має банкноти тільки по 2 грн,а прод??вець-тільки по 5грн.Чи зможеАліна розрахуватися за покупку?Як саме??
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Ответ 98765432109876543210
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