Помогите решить 3 задачи пожалуйста подробно 1)клубень картофеля погрузили снач??ла в воду затем в спирт в каком случае сила архимеда больше? 2)определите силу архимеда которая действует на металлический цилиндр объемом 10см...

Физика

Помогите решить 3 задачи пожалуйста подробно 1)клубень картофеля погрузили снач??ла в воду затем в спирт в каком случае сила архимеда больше? 2)определите силу архимеда которая действует на металлический цилиндр объемом 10см в кубе погружённый в масло ( ро масла =900кг/см в кубе) 3)почему человек держится свободно на поверхности Мертвого моря а на поверхности других морей - нет?

Автор: Гость