Помогите решить 3 задачи пожалуйста подробно 1)клубень картофеля погрузили снач??ла в воду затем в спирт в каком случае сила архимеда больше? 2)определите силу архимеда которая действует на металлический цилиндр объемом 10см...

Физика
Помогите решить 3 задачи пожалуйста подробно 1)клубень картофеля погрузили снач??ла в воду затем в спирт в каком случае сила архимеда больше? 2)определите силу архимеда которая действует на металлический цилиндр объемом 10см в кубе погружённый в масло ( ро масла =900кг/см в кубе) 3)почему человек держится свободно на поверхности Мертвого моря а на поверхности других морей - нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.больше в том случае где больше плотность посмотри плотности спирта у воды 1000 2.картинка 3. потому что соль его выталкивает ----------------------------------------------------------- Если Вам помог мой ответ, отметьте его как лучший. Спасибо!
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