Упростите и найдите значения выражений. b+42,7+(39,825-2,74, если b=16,61; d+60,19-(68,7-9,1) если d=21,021.

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Если b=16,61, то b+42,7+(39,825-2,74)=b+42,7+39,825-2,74=b+82,525-2,74=b+79,785=16,61+79,785=96,395 Здесь нет никакого упрощения - сложные не сочетающиеся числа. Если d=21,021, то d+60,19-(68,7-9,1)=d+60,19-59,6=21,021+119,79=140,811