Использо признаки делимости произведения суммы и разности чисел а также распределительный закон умножения упростите выражение(380ax•154by):76xy

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Здесь только умножение!! Нет суммы или разности (380ax*154by):76xy=380*154:76*a*x*b*y*x*y= 154 не делится, но так как здесь только умножение, то можно использовать переставной закон =380:76*154*a*b*x²*y²=5*154*a*b*x²*y²=770*a*b*x²*y²