В каких соединениях приведенного ряда H2S,N2,HI,H2,NaF,CI2,CaF2 степень окисления элементов равна нулю?Какова степень окисления элементов в других соединениях ряда? ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО НАДО ДО ЗАВТРА!!)
Химия
В каких соединениях приведенного ряда H2S,N2,HI,H2,NaF,CI2,CaF2 степень окисления элементов равна нулю?Какова степень окисления элементов в других соединениях ряда? ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО НАДО ДО ЗАВТРА!!)
Ответ(ы):
Гость:
N2,h2;cl2.............все
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