В каких соединениях приведенного ряда H2S,N2,HI,H2,NaF,CI2,CaF2 степень окисления элементов равна нулю?Какова степень окисления элементов в других соединениях ряда? ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО НАДО ДО ЗАВТРА!!)

Химия

В каких соединениях приведенного ряда H2S,N2,HI,H2,NaF,CI2,CaF2 степень окисления элементов равна нулю?Какова степень окисления элементов в других соединениях ряда? ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО НАДО ДО ЗАВТРА!!)

Автор: Гость