Решите пожалуйста 3 задачу
Математика
Решите пожалуйста 3 задачу
Ответ(ы):
Гость:
АЕ биссектриса значитΔАВЕ равнобедренный так ка∠КАД=∠ВЕК 9 внутренние накрест лежащие)⇒ВЕ=АВ=4ΔАКД подобенΔЕКВпо двум углам ∠КАД=∠ВЕК∠АКД=∠ВКЕ (вертикальные)⇒КВ/КД=ЕВ/АДКВ/КД=4/9
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