В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ 8 ТРЕУГОЛЬНИКОВ СКОЛЬКО ТРЕУГОЛЬНИКОВ ВООБЩЕ В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ
Математика
В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ 8 ТРЕУГОЛЬНИКОВ СКОЛЬКО ТРЕУГОЛЬНИКОВ ВООБЩЕ В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ
Ответ(ы):
Гость:
Не понял вопроса но кажется 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
3 класс Атамура упражнение 438.. Выписать глаголы простого будущего времени? Прилеж??ый ученик превзойдёт учителя. Зима спросит ,что летом делал. Т...
Қазақ тiлi
Русский язык
Что такое драчена, дежка, печурка (над печурками точёными), попелица, махотка? С ударениями, пожалуйста.
Математика