Помогите перевести 4 задание. спасибо

Қазақ тiлi
Помогите перевести 4 задание. спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
--Ты занимаешься спортом? --Да,занимаюсь. --Ты каким видом занимаешься ? --Я шахматами занимаюсь. --Ты будешь шахматистом? -Да ,я буду шахматистом.
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