Длина прямоугольника-12 дм..Это в 2 раза больше длины стороны квадрата.Ширина прямо??гольника на 8 дм. меньше его длины.Площадь какой фигуры больше и на сколько квадратных дециметров больше?

Математика

Длина прямоугольника-12 дм..Это в 2 раза больше длины стороны квадрата.Ширина прямо??гольника на 8 дм. меньше его длины.Площадь какой фигуры больше и на сколько квадратных дециметров больше?

Автор: Гость