Длина прямоугольника-12 дм..Это в 2 раза больше длины стороны квадрата.Ширина прямо??гольника на 8 дм. меньше его длины.Площадь какой фигуры больше и на сколько квадратных дециметров больше?
Математика
Длина прямоугольника-12 дм..Это в 2 раза больше длины стороны квадрата.Ширина прямо??гольника на 8 дм. меньше его длины.Площадь какой фигуры больше и на сколько квадратных дециметров больше?
Ответ(ы):
Гость:
Длина квадрата= 12:2=6 дм. ширина прямоугольника=12-8=4 площадь прям.= 12*4=48 дм в квадрате площадь квадрата=6*6=36 дм в квадрате площадь прямоугольника больше,чем площадь квадрата на (48-36)=12
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