Как решить ax+x=a^2+2a+1

Математика
Как решить ax+x=a^2+2a+1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Левую часть уравнения можно представить в виде: a^2+2a+1  = (a+1)^2; а в левой части вынести x за скобки получим  x(a+1)=(a+1)^2; x=a+1; дальше я не знаю что сделать.
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