Как решить ax+x=a^2+2a+1
Математика
Как решить ax+x=a^2+2a+1
Ответ(ы):
Гость:
Левую часть уравнения можно представить в виде: a^2+2a+1 = (a+1)^2; а в левой части вынести x за скобки получим x(a+1)=(a+1)^2; x=a+1; дальше я не знаю что сделать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
С какими из перечисленных веществ: магний, гидроксид кальция, бензол, карбонат калия – будет реагировать пропионовая кислота? Напишите уравнения во...
Биология
– Составьте слово из заданных гласных букв, согласные используйте любые.1) о,е,и,е 2) о,о,о,и 3)о,а,о.о ( на тему биология)
География