С какими из перечисленных веществ: магний, гидроксид кальция, бензол, карбонат калия – будет реагировать пропионовая кислота? Напишите уравнения возможных реакций.

Химия

С какими из перечисленных веществ: магний, гидроксид кальция, бензол, карбонат калия – будет реагировать пропионовая кислота? Напишите уравнения возможных реакций.

Автор: Гость