С какими из перечисленных веществ: магний, гидроксид кальция, бензол, карбонат калия – будет реагировать пропионовая кислота? Напишите уравнения возможных реакций.
Химия
С какими из перечисленных веществ: магний, гидроксид кальция, бензол, карбонат калия – будет реагировать пропионовая кислота? Напишите уравнения возможных реакций.
Ответ(ы):
Гость:
K2CO3 +2C2H5(COOh) =2KCOO(C2H5) +H2O +CO2 MG +2C2H5(COOH) =MgCOO(C2H5) +h2 Ca(OH)2 +2C2H5(COOH) =Ca(COO(C2H5)) +2H2O С остальными веществами не реагирует.
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