Привести дробь 3/8 к знаменателю 32, 40, 72

Математика
Привести дробь 3/8 к знаменателю 32, 40, 72
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