Какую ошибку допустил герой в рассказе мишкина каша
Математика
Какую ошибку допустил герой в рассказе мишкина каша
Ответ(ы):
Гость:
Налил много воды Вроде, а ещё много крупы(но это врятле)
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