Объясните работу поршневого насоса с воздушной камерой где 1 поршень 2 развивающи?? клапан предохранительный клапан 4 воздушной камерой 5 рукоятка Какую роль играет в этом насосе воздушная камера Можно ли поднять этим насосом в...

Физика

Объясните работу поршневого насоса с воздушной камерой где 1 поршень 2 развивающи?? клапан предохранительный клапан 4 воздушной камерой 5 рукоятка Какую роль играет в этом насосе воздушная камера Можно ли поднять этим насосом воду с глубины больше 10,3 метров

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