Составить предложение со словом медуза краб Дельфин акула

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Составить предложение со словом медуза краб Дельфин акула
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Ответ(ы):
Гость:
И жили они вместе медуза, краб,дельфин да акула
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