Задание 1 и 2.вычисляем площадь.
Математика
Задание 1 и 2.вычисляем площадь.
Ответ(ы):
Гость:
А)1) 12*8=96 2) 12*3=36 12*5=60 60+36=96 Б) 1)19*10=190 2) 7*10=70 12*10=120 120+70=190
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