Можно ли Жилина назвать настоящим офицером из рассказа "Кавказский пленник" ответ на 1стр. Пожалуйста прошу!!
Литература
Можно ли Жилина назвать настоящим офицером из рассказа "Кавказский пленник" ответ на 1стр. Пожалуйста прошу!!
Ответ(ы):
Гость:
Да можно. Потому что он был отважным и сильным,терпел боли(когда убегали). А его друга Костылина нет. Он был трусливым,упрямым.
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