Найдите множество корней уравнения: а)3х²+х=0 б)2х²-9=0 в)2х²+9=0
Алгебра
Найдите множество корней уравнения: а)3х²+х=0 б)2х²-9=0 в)2х²+9=0
Ответ(ы):
Гость:
А)3x²+x=0 x(3x+1)=0 x=0 или 3x+1=0 3x=-1 x=-1/3 ответ:-1/3;0 б)2x²-9=0 2x²=9 x²=4.5 x=+-√4.5 ответ:-√4,5:√4,5 в)2x²+9=0 2x²=-9 x²=-4.5 ответ: нет корней
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