3 класс Атамура упражнение 438.. Выписать глаголы простого будущего времени? Прилеж??ый ученик превзойдёт учителя. Зима спросит ,что летом делал. Труд человека кормит,в лень портит. Терпение и труд все перетрут. Трудолюбивая д...

Русский язык
3 класс Атамура упражнение 438.. Выписать глаголы простого будущего времени? Прилеж??ый ученик превзойдёт учителя. Зима спросит ,что летом делал. Труд человека кормит,в лень портит. Терпение и труд все перетрут. Трудолюбивая денежка до веку кормит. Не тот живёт больше, кто живёт дольше
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(что сделает?)Превзойдет,спросит. (что сделают?) перетрут.
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