3 класс Атамура упражнение 438.. Выписать глаголы простого будущего времени? Прилеж??ый ученик превзойдёт учителя. Зима спросит ,что летом делал. Труд человека кормит,в лень портит. Терпение и труд все перетрут. Трудолюбивая д...

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3 класс Атамура упражнение 438.. Выписать глаголы простого будущего времени? Прилеж??ый ученик превзойдёт учителя. Зима спросит ,что летом делал. Труд человека кормит,в лень портит. Терпение и труд все перетрут. Трудолюбивая денежка до веку кормит. Не тот живёт больше, кто живёт дольше

Автор: Гость