В магазин бытовой техники привезли видеокамеры и телевизоры на общую сумму 991384 руб. 16 телевизоров по 37564 руб. и 24 видеокамеры. Какова цена видеокамеры? реши задачу с помощью уравнения
Математика
В магазин бытовой техники привезли видеокамеры и телевизоры на общую сумму 991384 руб. 16 телевизоров по 37564 руб. и 24 видеокамеры. Какова цена видеокамеры? реши задачу с помощью уравнения
Ответ(ы):
Гость:
16*37564+х*24=991384 601024+24х=991384 24х=991384-601024 24х=390360 х=390360:24 х=16265 Ответ: цена видеокамеры - 16265руб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Каковы были природные условия Древней Греции , занятия ее жителей ? На каких земля?? расселились древние греки ? что такое великая греческая колони...
Русский язык
3 класс Атамура упражнение 438.. Выписать глаголы простого будущего времени? Прилеж??ый ученик превзойдёт учителя. Зима спросит ,что летом делал. Т...