В магазин бытовой техники привезли видеокамеры и телевизоры на общую сумму 991384 руб. 16 телевизоров по 37564 руб. и 24 видеокамеры. Какова цена видеокамеры? реши задачу с помощью уравнения

Математика

В магазин бытовой техники привезли видеокамеры и телевизоры на общую сумму 991384 руб. 16 телевизоров по 37564 руб. и 24 видеокамеры. Какова цена видеокамеры? реши задачу с помощью уравнения

Автор: Гость