Как решить уравнение 26*(x +427)= 15756
Математика
Как решить уравнение 26*(x +427)= 15756
Ответ(ы):
Гость:
Х + 427 = 15756 : 26 х + 427 = 606 х = 606 - 427 х = 179
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