Каковы были природные условия Древней Греции , занятия ее жителей ? На каких земля?? расселились древние греки ? что такое великая греческая колонизация ?

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Тропический климат, близость моря, отсутствие больших рек , основные занятия- земледелие и скотоводство( мелкий скот) из за того что там негде разводить крупный,выращивали виноград и оливки,Великая греческая колонизация — масштабное расселение древних греков по берегам Средиземного и Чёрного морей